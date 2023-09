I due volti ex Amici potrebbero fare coppia. Cosa c’è davvero tra Giulia Stabile e Wax? Secondo alcuni c’è del tenero…

Una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è alle porte ma, come spesso capita, ci sono molti volti delle passate stagioni che rimangono nel cuore. Tra questi ci sono sicuramente la ballerina Giulia Stabile ma anche il cantante Wax che, sebbene abbiano frequentato il talent in edizioni differenti, adesso fanno parlare per lo stesso motivo: una possibile relazione tra loro…

Giulia Stabile e Wax, un’altra segnalazione

A dire la verità, della giovane Giulia e di Wax si parla ormai da qualche tempo. Infatti, tra i due, secondo alcuni, ci sarebbe del tenero. Nel corso delle ultime settimane, specie dopo che la ballerina si è lasciata con Sangiovanni, molti rumors hanno provato a “mettere vicino” i due sentimentalmente.

I due ragazzi sono stati visti spesso insieme ma non hanno mai apertamente parlato del loro rapporto. In queste ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto l’ennesima segnalazione che li riguarda.

La Stabile e il cantante sono stati pizzicati in atteggiamenti “sospetti”. Una utente ha contattato la Marzano scrivendo: “Deia, foto di Giulia e Wax di ieri sera”. Nello scatto si vedono i ragazzi molto vicini intenti, forse, a fare un passo di danza. Per l’esperta, però, sembra che tra i giovani ci sia solo una bella amicizia come da lei scritto nella didascalia della storia Instagram con la segnalazione.

Staremo a vedere se gli ex Amici usciranno allo scoperto per confermare o smentire i rumors sul loro conto. Intanto, fino a dichiarazioni ufficiali, le voci quasi sicuramente continueranno ad esserci. Va detto che non ci sarebbe nulla di male se tra i due ci fosse del tenero. Anzi. Siamo sicuri che i telespettatori di Amici ne sarebbero molto contenti.

Di seguito anche un recente post Instagram della ballerina nella scuola di Amici:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG