Aspetto più femminile e transizione in corso. Giacomo Urtis si racconta e lo fa tra vari interventi e aneddoti privati…

Non si sente né uomo né donna, ma solo se stesso. Giacomo Urtis si racconta a La Zanzara e lo fa ammettendo di aver intrapreso un percorso di transizione con ormoni. Il chirurgo dei Vip si è lasciato andare a diverse confessioni, anche piuttosto intime.

Giacomo Urtis: gli interventi e la transizione

Nel corso dell’intervista, Urtis ha tenuto prima a precisare alcune cose in merito a delle segnalazioni sul suo conto all’Ordine dei Medici: “Mi hanno discriminato per le foto che pubblico, ma che non sono pubbliche perché erano foto messe su Whatsapp. Io sono laureato in medicina e chirurgia e hanno chiesto l’intervento dell’Ordine dei Medici, ma io stimo l’Ordine e non mi hanno mai segnalato o detto nulla”.

Successivamente ecco i passaggi molto personali: “Non mi sento uomo, non mi sento donna ma sto perdendo gli ormoni. Mi sento me stessa. Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo. Sto facendo un percorso di transizione. Tagliare l’uccello? Per il momento, no, ma come ho detto sto prendendo gli ormoni”.

E ancora: “Da quando sono diventata femminile, i gay non mi guardano più. Mi guardano gli etero. E il 90% degli etero vuole da me il pise**o”, ha raccontato. Gli etero mi stanno facendo tornare etero, ma a me piace il maschio. Sono passiva. Non posso essere attiva perché prendo gli ormoni. Dovrò attrezzarmi per quello”.

Di seguito anche un recente post Instagram del chirurgo dei Vip:

