Arrivata la comunicazione di fine pena per Fabrizio Corona che dopo 10 anni sarà di nuovo un uomo libero. L’annuncio.

Prima le parole del suo avvocato, poi anche quelle del diretto interessato. Fabrizio Corona sta per tornare ad essere un uomo libero dopo 10 anni. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha ricevuto la comunicazione ufficiale di fine pena. Ad annunciarlo il suo legale via social a cui si è poi accodato proprio il fotografo.

Fabrizio Corona: finita la pena dopo 10 anni

“È arrivata la comunicazione del fine pena per Fabrizio Corona. Da sabato 23 settembre sarà un uomo libero e avrà definitivamente saldato i suoi conti con la giustizia”. Sono state queste le parole con cui l’avvocato del fotografo ha voluto annunciare a tutti che l’uomo tornerà ad essere libero, anche per la giustizia, nelle prossime ore. “Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto e sono molto felice per il mio amico Fabrizio”, ha proseguito il legale su Instagram in un videomessaggio.

Lo stesso ex re dei paparazzi ha aggiunto: “Sono passati dieci anni, anche di più. Di battaglie, di guerre, di istanze, di fatiche, ma ce l’abbiamo fatta. Grazie avvocato per aver lottato insieme a me. Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto”.

Corona voluto dare anche un “ringraziamento speciale al mio Magistrato di Sorveglianza, la dottoressa Anedda, e a due persone che mi sono sempre state vicine insieme all’avvocato”. Il fotografo era da tempo in affidamento terapeutico come regime alternativo alla detenzione e gli era stata concessa la cosiddetta “liberazione anticipata” dal Tribunale di Sorveglianza.

Di seguito anche il post Instagram del legale dell’ex re dei paparazzi con le parole sulla fine della pena:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG