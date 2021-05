Giulia Stabile ad Amici 21 come ballerina professionista? L’ipotesi

Veronica Peparini, a poche settimane dalla vittoria di ‘Amici 20‘ della propria ballerina, Giulia Stabile, ha commentato, ospite di ‘Casa Chi’, l’ipotesi di una promozione sul campo in occasione della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi in partenza a novembre 2021:

Giulia nel corpo di ballo di Amici 21? Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che ritengono i ballerini di dire al momento più giusto quando sarà. Io se lei lo desidera non posso che augurarglielo. Se vuole farlo spero succeda davvero. Adesso non posso ancora dire nulla e nel caso, se così sarà, saprà a breve. Io credo che Giulia ha davvero tutte le carte in regola, è una brava ballerina e potrebbe entrare tra i professionisti. Le auguro di fare sempre di più e di non sentirsi mai arrivata. Ma lei è una ragazza molto umile e quindi credo che non avrà problemi in questo.