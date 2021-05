Giulia Stabile: “Sangiovanni? Ragazzo stupendo”

Giulia Stabile, intervistata da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ha confessato di essere innamorata persa di Sangiovanni, conosciuto all’interno della scuola di ‘Amici 20‘. Con il cantautore, la danzatrice si è giocata il gradino più alto del podio:

La ballerina, notata ai casting da Andreas Muller, compagno della sua insegnante, Veronica Peparini, ha rivelato la reazione delle più care amiche sul neo fidanzato:

Le mie amiche tornando a casa non mi hanno detto che è bello o che è bravo. Mi hanno detto: ‘Non esistono nel mondo tante persone come lui’. Io penso questo di Sangio.

La trionfatrice assoluta della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi ha rivelato quali aspetti l’hanno fatta innamorare di Sangiovanni:

Ha avuto tanti casini, così tanti che l’hanno portato a diventare troppo adulto in fretta. Lui mi dice che con me riesce a trovare il suo spirito bambino, che riesce a sentirsi libero da tanti pesi che la vita gli ha messo addosso.

Giulia, infine, ha cercato di spiegare i motivi alla base della sua vittoria:

Penso che tante persone si sono rispecchiate in me, nella mia storia. Quando guardavo Amici, da spettatrice, speravo che vincesse la persona più simile a me. Perché volevo sognare come quei ragazzi ed essere come loro. Prima o poi realizzerò che quel sogno, alla fine, l’ho vissuto pure io.