Giulia Salemi a Maratea a casa dei genitori di Pierpaolo Pretelli (video)

Giulia Salemi, nelle scorse ore, si è concessa qualche momento di divertimento e relax, a Maratea, a casa, del fidanzato Pierpaolo Pretelli. La giovane influencer ha avuto modo di incontrare i suoceri, mamma Margherita e papà Bruno, di fatto, mettendo a tacere tutti i pettegolezzi, nati all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5‘, sulla non accettazione da parte della famiglia del compagno.

Nelle Instagram Stories, l’ex gieffina, da sempre sostenitrice dellaa ‘famiglia allargata’, è apparsa, sorridente e felice, accanto anche all’attrice cubana Ariadna Romero, mamma del piccolo Leonardo.

Il neo cantante, intervistato, recentemente, dal settimanale ‘Chi’, ha confermato di aver trovato in Giulia Salemi la donna con cui ha un’intesa perfetta in tutti gli ambiti… anche nella sfera intima:

Tra noi c’è molta chimica. Giulia è tanto sensuale, è di una bellezza disarmante. L’ho pregata di truccarsi poco perché quando si sveglia è al top. Quante volte lo facciamo in una settimana? Diciamo che io sono molto esigente e lei mi accontenta sempre. Una di queste volte mi ha detto ‘nella casa non sembravi così’. Il fatto è che lì dentro con le telecamere avevo le mani legate. A parte la sfera più intima con lei sto benissimo. Ci divertiamo un sacco, ridiamo sempre, scherziamo. Penso che sia bello avere una fidanzata che è anche una tua amica. Lei per me è davvero tutto”.