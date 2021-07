Elisabetta Gregoraci: “Non mi aspettavo tutto questo consenso dall’universo femminile”

Elisabetta Gregoraci, intervistata da ‘Il Giornale’, ha svelato, per la prima volta, gli effetti positivi della sua esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5‘ terminata lo scorso 7 dicembre 2020 dopo tre mesi di permanenza nella casa di Cinecittà:

Quando sono uscita dalla Casa non mi aspettavo tutto questo consenso dall’universo femminile. Forse mi hanno visto per quello che sono: meno irraggiungibile di come qualcuno può pensare, di certo più fragile e, soprattutto, anche divertente… Io alla fine sono anche quella che salta sul letto in diretta tv.

Dopo l’esperienza estiva di ‘Battiti live’, su Italia 1, accanto ad Alan Palmieri, la showgirl calabrese, che, per i tanti followers è diventata semplicemente Eli, starebbe valutando altre offerte lavorative:

Ho un po’ di proposte e sto pensandoci sopra. Non ho l’assillo di andare in tv a tutti i costi.

La conduttrice che, quest’anno, si è cimentata anche con il canto (incidendo la sigla d’apertura della kermesse canora, dal titolo ‘Anno Zero’), non esclude, in un futuro non troppo lontano, un’incursione nel mondo della recitazione con un ruolo nelle proprie corde: