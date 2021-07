Catherine Spaak: “Ho avuto un’emorragia cerebrale”

Catherine Spaak, protagonista di una lunga intervista a ‘Il giornale’, ha rivelato aspetti inediti della sua carriera. L’attrice, ha parlato, a lungo dei ricatti sessuali che molte attrici erano costretti a subire da parte di colleghi e dagli addetti ai lavori:

Negli anni 80 dissi pubblicamente che per le attrici era difficile essere rispettate. Era il periodo dei ricatti. Io non ho mai dovuto dare niente in cambio per lavorare ma le generazioni precedenti alla mia avevano dovuto affrontare il problema. I ricatti sessuali erano un’infamia. Molte colleghe si stupirono. Dissero che doveva essere accaduto solo a me. Sottolineo. Io non ho avuto brutte esperienze. Poi è arrivato il #Metoo. Quello vero. E il problema è emerso.