Manila Nazzaro divorzia dall’ex marito Francesco Cozza: “L’inizio di una nuova sfida”

Manila Nazzaro, intervistata dal settimanale ‘Gente’, ha rivelato di aver ottenuto il divorzio dall’ex marito Francesco Cozza con cui è stata sposata dal 2015 al 2017. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’, mamma dei piccoli Nicolas e Francesco Pio, potrà quindi sposare il compagno Lorenzo Amoruso, a cui è legata sentimentalmente da qualche anno:

Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo.

La speaker radiofonica, adesso, però, aspetta una vera e propria proposta di matrimonio per convolare il loro sogno d’amore:

Ogni volta che si parlava di matrimonio lui diceva: ‘Non si può, non hai ancora divorziato’. Ora però mi aspetto la proposta vera! Tutti ci dicono che ci dobbiamo sposare per forza, ma noi vogliamo farlo perché lo desideriamo, non perché le persone se lo aspettano. Insomma la nostra sarà una scelta d’amore, non un obbligo.

L’ex Miss Italia ed il compagno, in questi mesi, hanno confessato di aver perso un bambino. Il dolore per il grave lutto, però, non sembra aver accanto il comune desiderio di allargare ulteriormente la famiglia: