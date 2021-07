ClioMakeup dimagrita di 20 chili: “Mi sento meglio” (video)

ClioMakeUp, attraverso un lungo video sul proprio canale Youtube, ha voluto spiegare come è riuscita a perdere venti chili dopo la seconda gravidanza. La make up artist, volto amatissimo di Real Time, ha toccato i 90 chili con la nascita della secondogenita:

L’amatissima influencer si è affidata ad i preziosi consigli di una nutrizionista che ha riequilibrato il proprio rapporto con il cibo. Ovviamente, la forza di volontà e l’accettazione di se stessa hanno rivestito un ruolo assai rilevante per il cambiamento fisico:

C’era un forte sovrappeso, inutile negarlo, lei mi ha fatto un piano alimentare anche in base alle mie preferenze (poca carne, molto più pesce), no zuccheri raffinati, tanto integrale. L’importante per me era che fosse sostenibile, non volevo diventare nervosa e aggressiva, con due bambine non potevo permettermelo (Grace e Joy, ndb). I primi mesi sono stati duri, non ho fatto sport subito, poi quando mi sono abituata ho iniziato anche ad allenarmi. È importante come e quanto la dieta. C’è chi mi dà contro dicendo: “Tu sei sempre stata per la body positive e ora ti sei messa a dieta” e chi invece apprezza il mio percorso e mi chiede suggerimenti. (…) L’ho sempre detto: body positive non vuol dire essere magri o grassi, vuol dire accettarsi, volersi bene e far sì che nessuno ti dica come devi essere. Nel mio caso ero io che non mi sentivo bene con me stessa, me lo sono detta da sola, è stata una mia scelta.