Protagonista nel suo podcast, Giulia Salemi ha intervistato se stessa confessando diversi aspetti molto particolari del suo passato.

Sta avendo molto successo con il suo podcast ‘Non lo faccio x moda’, Giulia Salemi. Anche per questo l’influencer ha deciso di mettere un altro mattoncino al suo “programma” intervistando… se stessa. Ebbene sì, perché il noto volto tv ha deciso di confessarsi a 360° con particolari spunti relativi alla sua vita passata e a quando era più piccola.

Giulia Salemi, la sofferenza per il divorzio dei genitori

Parlando liberamente al podcast – seppur con il canonico format delle domande all’ospite – la Salemi ha spiegato: “La cosa che mi ha fatto più male è stata la separazione dei miei genitori. Se non avessero fatto una guerra legale dove mi hanno buttato in mezzo, non avrei avuto il coraggio di mollare la città senza soldi, garanzia e niente. Andavo alla ricerca di me stessa. Un’altra persona che ho perso nella mia infanzia era Nausicaa. Mia mamma, quando ero piccola, l’aveva adottata da una sua amica che non poteva mantenerla e il papà non l’aveva riconosciuta. E mia mamma le disse: ‘Te la tengo io’”.

Il pentimento

Proprio su questa bambina, la bella Giulia ha voluto raccontare di più svelando una ferita profonda: “Io avevo 5 anni e fino ai 12 è stata una sorellina per me”, ha detto. “Soffrivo già per tante cose, i miei genitori non sono stati i migliori. All’inizio, vedere mia mamma che dava sempre affetto a lei non mi faceva stare bene. Quindi io inizialmente non l’ho vissuta benissimo. Quando le mamme litigarono e la mamma la riprese, io non la vidi per dieci anni. E per me è rimasta una ferita e mi sono pentita di non averle dato amore e affetto, di essere stata gelosa delle sue attenzioni. Senza contare che un paio di mesi sono anche tornata in Iran perché mamma e papà avevano litigato”.

