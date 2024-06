In tanti sognano di vedere Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventare genitori. In questo senso alcuni fan avrebbero notato dei dettagli…

Si torna a parlare di una delle coppie più apprezzate del mondo della tv e dei social, ovvero i Pretelli, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In modo particolare per quanto concerne una possibile gravidanza da parte dell’influencer. Secondo alcuni utenti del web, infatti, ci sarebbero dei presunti indizi che farebbero pensare a questa possibilità…

Giulia Salemi in dolce attesa? I presunti indizi

Secondo alcuni fan molto attenti sui social, la Salemi e Pretelli potrebbero diventare presto genitori. Sebbene si tratti solo di ipotesi e indiscrezioni, come sottolineato da Novella 2000, alcuni utenti avrebbero notato degli indizi chiari in questo senso. Pare, infatti, che la donna abbia iniziato a seguire su Instagram un’influencer statunitense chiamata Stephanie Ike. Si tratta di un nome abbastanza famoso e conosciuto per i consigli che dà alle mamme su come gestire i loro figli soprattutto quando sono neonati.

Tra gli altri presunti indizi notati dai fan, anche quello relativo agli outfit scelti di recente dalla bella Giulia. La ragazza, infatti, si starebbe vestendo con look più “larghi” e, spesso, utilizzando anche camice di Pierpaolo che, ovviamente, sono di una taglia decisamente più grande rispetto a quelle che la donna userebbe normalmente.

Il “pancino sospetto”

Le voci su una presunta gravidanza della Salemi, va detto, non sono esattamente una novità. Infatti, poche settimane fa, dopo un avvistamento di coppia a Taormina, una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano aveva fatto ipotizzare proprio la dolce attesa con tanto di scatto della bella Giulia con un “pancino sospetto”. In quella circostanza, però, la voce non aveva avuto grosso impatto e si era spenta come un nulla di fatto… Staremo a vedere se ci saranno novità in questi giorni.

