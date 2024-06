Potrebbe esserci un’assenza di lusso al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Gli ultimi rumors parlano di un forfait importante.

Tra qualche giorno Simona Ventura e Giovanni Terzi si uniranno in matrimonio. Sebbene tutto sia stato programmato e organizzato alla perfezione, l’imprevisto è dietro l’angolo. Infatti, in queste ore, pare che possa esserci un’assenza di lusso alla cerimonia. Paola Perego, testimone di nozze, infatti, potrebbe non presenziare…

Simona Ventura e Giovanni Terzi, forfait di Paola Perego?

Secondo quanto si apprende da diversi media che citano come fonte DiLei, al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi potrebbe esserci il pesante forfait di Paola Perego che doveva essere la testimone. Da quanto riportato, dopo il gravissimo incidente del marito della Perego, Lucio Presta, la conduttrice potrebbe rinunciare alla partecipazione delle nozze della sua cara amica. La sua assenza potrebbe essere un problema molto importante per la futura sposa che si ritroverebbe, come detto, senza testimone. Da capire, in questo senso, se sarà davvero così, e sopratutto chi nel caso potrebbe prendere, all’ultimo momento, il suo posto.

La salute di Lucio Presta

L’assenza eventuale della Perego sarebbe comprensibile per via di quanto accaduto nelle ultime ore a suo marito, Lucio Presta. Il noto manager, infatti, sarebbe caduto dal trattore e avrebbe rischiato seriamente la vita. L’agente sarebbe stato vittima di un incidente molto grave mentre stava lavorando il suo terreno nelle campagne della Sabina, zona del Lazio.

Secondo quanto riportato da fonti vicine a Presta, adesso l’uomo sarebbe “in via di guarigione”. Ad avergli salvato la vita sarebbe stato un suo stesso riflesso al momento dell’incidnete: “Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni”, le frasi attribuite allo sfortunato Lucio e riprese da alcuni media in queste ore. Staremo a vedere se lui e la Perego vorranno dire qualcosa in merito.

