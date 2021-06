Giuly Mastrantoni sarà una delle single che farà parte della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, giunto alla nona edizione, tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, a partire dal 30 giugno 2021. Il vero nome di Giuly è Giulia ma, a Temptation Island, verrà chiamata così per non essere confusa con un’altra single con lo stesso nome.

Giuly ha 33 anni e viene da Roma. È laureata in ingegneria civile e lavora come dermopigmentista. Ha la passione per lo sport: l’ultima disciplina sportiva alla quale si è appassionata è il padel. Oltre a fare sport, legge anche molti libri.

A livello televisivo, Giuly Mastrantoni è nota per aver preso parte all’ultima edizione di Uomini e Donne, in onda su Canale 5. Giuly, per la precisione, ha fatto parte del parterre femminile del Trono Over.

Nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, Giuly ha intrapreso una conoscenza con Michele Dentice e con Riccardo Guarnieri.

Per quanto riguarda altre curiosità, Giuly è amica di Vanessa Cinelli, ex tentatrice di Temptation Island in una delle passate edizioni, e ha anche la passione dei viaggi.

Il suo profilo Instagram ufficiale è seguito da più di 9 mila follower. Giuly ha anche un profilo su TikTok.