Il nome di Giulia De Lellis accostato a Tale e Quale Show. L’indiscrezione sul prossimo cast del famoso programma Rai.

Non solo i rumors che riguardano la sua situazione sentimentale. Adesso il nome di Giulia De Lellis è stato accostato ancora in chiave televisiva ed in particolare a quello che potrebbe essere il prossimo cast a Tale e Quale Show, la vincente trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti in cui alcuni personaggi vip si trasformano di volta in volta in cantanti famosi.

Giulia De Lellis, i rumors su Tale e Quale Show

Secondo gli ultimi rumors che circolano in queste ore e come si legge su Instagram sulle stories del noto esperto di gossip Amedeo Venza, pare che ad avere possibilità di entrare nel cast di Tale e Quale Show sia appunto anche la De Lellis. L’influencer potrebbe aver avuto contatti con la produzione e di conseguenza aver sostenuto un provino per il programma Rai. La bella Giulia, però, non sarebbe la sola. Infatti, sempre da quanto si legge nella storia social di Venza, anche il nome di Helena Prestes, che solo lo scorso anno è stata protagonista de L’Isola dei Famosi, sarebbe tra quelli possibili…

Le altre indiscrezioni sul cast

Oltre ai due nomi appena citati di Giulia e Helena, nelle scorse ore era arrivata anche la voce relativa ad altre due donne ben conosciute. Infatti, anche Sophie Codegoni e Micol Incorvaia sarebbero state “attenzionate” dai rumors per la prossima edizione del programma Rai. Staremo a vedere, a questo punto, chi veramente sarà del cast o meno e se soprattutto tutte le persone che sono rimaste interessate da queste indiscrezioni vorrano sbilanciarsi con dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire. Sicuramente, le decisioni di Conti per il cast della prossima edizione del programma saranno esaltanti e giuste.

