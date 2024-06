Giorni ricchissimi di notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni veramente ricchi di notizie per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, della tv e naturalmente dei social. Ancora una volta protagonista assoluto Fedez che ha deciso di portare nella sua nuova casa un nuovo amico. Un cagnolino molto simile a Paloma, l’amica a quattro zampe di casa Ferragnez. Ma attenzione anche al caso Enrico Papi con le foto “bollenti” del tradimento alla moglie. Andiamo a vedere quali sono stati i principali gossip della settimana dal 17 al 21 giugno 2024.

Il nuovo cane di Fedez: i gossip della settimana

Dopo le voci del ricovero, Fedez è tornato col botto sui social questa settimana e lo ha fatto in compagnia del suo nuovo cane, Silvio. Ebbene sì, perché il rapper ha mostrato a tutti il nuovo amico a quattro zampe che, all’inizio, in tanti avevano scambiato per Paloma. Che la sua decisione possa essere stata una qualche frecciata alla ex Chiara Ferragni? Chi lo sa…

Melissa Satta e Carlo Beretta ufficializzano la storia

Non si nascondono più Melissa Satta e Carlo Beretta. La coppia, che sta ormai da diverse settimane insieme, ha deciso di farsi vedere sui social. Nelle stories Instagram di lui, infatti, è apparsa l’ex Velina ovviamente in splendida forma. Pare, quindi, che la relazione stia procedendo a gonfie vele e che anche il figlio di lei, Maddox, sia contento di tutto.

Milly Carlucci pensa a Chiara Ferragni a Ballando

Abbiamo parlato di Fedez, ma anche la sua ormai quasi ex moglie non è stata da meno in questa settimana. In realtà, infatti, Chiara Ferragni è stata al centro di svariati rumors che la vorrebbero prossima a partecipare a Ballando con le Stelle. A dare qualche indizio in questo senso è stata pure Milly Carlucci che non ha nascosto quantomeno il pensiero di avere nel cast dello show di Rai 1 l’imprenditrice digitale…

Le foto “bollenti” di Enrico Papi

Ha fatto molto discutere in questi giorni l’avvistamento di Enrico Papi a Formentera con una giovane donna, Claudia Motta. Il noto conduttore, infatti, è sposato da oltre 30 anni ma non si è fatto problemi a farsi vedere in dolce compagnia e a scambiarsi tenere e “piccanti” effusioni. Lo stesso Papi aveva sempre spiegato che il suo rapporto con la moglie fosse aperto ma le foto hanno comunque generato grandi reazioni.

Il ricovero di Francesco Chiofalo in ospedale

Paura per Francesco Chiofalo in questi giorni. Il ragazzo, dopo l’operazione di cambio colore agli occhi, infatti, è stato portato in ospedale. Difficile capire cosa gli sia accaduto anche se lui stesso ha poi dato qualche aggiornamento relativamente alla sua salute parlando di attacchi epilettici. La speranza è che possa stare meglio il prima possibile.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG