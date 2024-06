Prosegue la convalescenza di Antonella Clerici dopo l’operazione. La conduttrice ha ricevuto una sorpresa speciale in queste ore.

Si sta riposando e sta cercando di recuperare le forze dopo l’operazione improvvisa subita. Stiamo parlando di Antonella Clerici che sui social sta aggiornando abbastanza spesso i suoi seguaci sulle sue condizioni. In queste ore, la famosa conduttrice ha condiviso una piacevolissima e dolcissima sorpresa ricevuta nella sua casa in campagna da parte di un collega e amico.

Antonella Clerici, la sorpresa durante la convalescenza

Come detto, la Clerici sta affrontando il periodo di convalescenza post operatorio nella sua casa in mezzo alla natura. Con lei, sua figlia e il compagno e, in queste ore, anche il suo caro amico e collega, Il maestro panificatore del suo programma, ‘È sempre mezzogiorno’, Fulvio Marino. L’uomo, infatti, ha deciso di portare ad Antonella e ai suoi cari alcune prelibatezze.

Nelle stories Instagram della conduttrice, ecco apparire diverse qualità di pane, croissant ripieni, schiacciate e pizze. Insomma, qualcosa di veramente delizioso: “Qua bisogna tirarsi su e quindi ecco un po’ di cose buone da mangiare Anto”, ha detto Fulvio nella storia condivisa su Instagram dalla donna in cui mostra, appunto, la sorpresa graditissima ricevuta.

Il recupero post operatorio

La Clerici, dopo l’asportazione delle ovaie, è chiamata ad una fase di riposo forzato che, a quanto pare, sta procedendo bene tra letture e relax e qualche bella mangiata. Su Instagram, appena dopo l’operazione subita, la donna aveva scritto: “Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia #casanelbosco tra alberi, natura, animali. Adesso un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi”. Parole che avevano ricevuto, come era prevedibile che fosse, decine e decine di commenti d’affetto e di sostegno a conferma del grande rapporto tra Antonella e il suo pubblico.

