La nota modella e volto tv, Cristina Buccino, ha raccontato di essere stata operata e di aver rischiato di non poter più camminare.

Intervistata da Diva e Donna, Cristina Buccino ha raccontato alcune delle difficoltà che si è trovata a dover superare di recente. La donna, nota modella e volto tv, dopo una seduta di allenamento di kickboxing ha vissuto un vero e proprio calvario che l’avrebbe potuta portare anche a non camminare più, o per lo meno ad avere problemi nel movimento.

Cristina Buccino, l’intervento improvviso

“Appena rientrata a Roma ho fatto una risonanza e mi hanno diagnosticato un’ernia al disco con delle complicazioni importanti”, ha raccontato la Buccino a Diva e Donna come riportato anche da Il Mattino. “L’ernia era scoppiata e alcuni frammenti stavano lacerando il nervo sciatico. Per questo oltre alla schiena sentivo un dolore lancinante alla gamba e al piede. Non solo non stavo in piedi, ma in pratica un piede non si piegava come dovrebbe”.

Il grande insegnamento

Nella testa della nota modella sono passati tanti pensieri: “Mi hanno detto che se non avessero ripulito bene tutti i frammenti avrei avuto problemi seri di movimento. La convalescenza è stata molto lunga. Sono stata operata il 29 febbraio e sto bene da circa un mese”, ha dichiarato. “Ho fatto tanta fisioterapia e pilates, ma soprattutto questa avventura mi ha cambiato dentro”. Grazie a questa esperienza, la donna ha imparato a “dare la giusta dimensione a tante cose che prima, invece, avrei dato per scontate”.

in questo senso, la Buccino ha tenuto a sottolineare ancora una volta un concetto molto importante che questa situazione le ha insegnato: “Ho ricevuto un insegnamento importante. Ovvero che tutto quello che hai può sparire o trasformarsi in una situazione di vita peggiore in un attimo”, le sue parole di grande riflessione.

