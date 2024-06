Nuovo ruolo da giudice di X Factor per Achille Lauro la cui presenza non è passata inosservata. Anche per alcune recenti dichiarazioni…

Nella nuova stagione di X Factor 2024 ci sarà tra i protagonisti anche Achille Lauro. Il noto artista sarà tra i giudici e in queste ore la sua presenza non è affatto passata inosservata. Non solo per i consueti look stravaganti ma anche per alcune parole che sono diventate presto virali sul web che riguardano i suoi predecessori nel programma…

Achille Lauro, la frecciata ai giudici di X Factor

Tra i nuovi volti di X Factor 2024, come detto, ci sarà appunto Achille Lauro che in queste ore è diventato virale per una frase che ha chiamato in causa i suoi predecessori nel ruolo di giudice. In particolare, sul web è diventato di dominio pubblico un filmato dove l’artista ha lasciato un commento decisamente al veleno…

“È un tavolo ben assortito con un grande rispetto per la musica. Bisogna essere materni ma anche rigidi. Non penso che ci sia più spazio per la musica ruffiana. Tutti noi vogliamo qualcosa che ci emozioni”, ha detto. E poi: “Credo che rispetto agli anni scorsi è meno pieno di rompi cogl**ni”. Una frecciata bella e buona anche se non sono stati fatti nomi precisi.

Le novità nel programma

Come detto, quest’anno ci saranno grandi novità nel programma a partire dalla conduzione del talent show che sarà affidata a Giorgia, mentre dietro al bancone dei giudici ci saranno appunto Achille Lauro e con lui Manuel Agnell, Jake La Furia e Paola Iezzi. Da sottolineare come, per la prima volta nella storia del programma, la finale si svolgerà dalla suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli il prossimo 5 dicembre. Insomma, non resta che attendere l’inizio dello show per tutte le sorprese del caso.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG