Giulia De Lellis ha confessato ai fan di essersi dovuta recare in ospedale perché avrebbe avuto un peggioramento dell’asma a causa del Covid.

L’influencer Giulia De Lellis è da poco guarita dal Coronavirus e, sui social, ha annunciato di essere però dovuta andare in ospedale a causa della reazione avversa ad un farmaco per l’asma, che le sarebbe peggiorata a seguito della sua posività al Coronavirus. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha scritto un messaggio nelle sue stories per tranquillizzare i suoi fan e ha fatto sapere di essere solamente stanca e debilitata.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis in ospedale

Gli strascichi del Coronavirus non sono semplici e non lo sono stati neanche per la De Lellis: l’influencer ha infatti svelato ai fan che avrebbe avuto una reazione avversa a un farmaco che avrebbe preso a causa dell’asma, peggiorata a causa del suo recente contagio da Coronavirus. L’influencer aveva trascorso il compleanno in quarantena e, alcuni giorni fa, ha finalmente potuto festeggiare in compagnia dei suoi amici (con un party esclusivo a tema Grande Gatsby). In tanti sui social le hanno espresso la loro solidarietà e le hanno inviato messaggi d’affetto e di pronta guarigione, mentre la fidanzata di Carlo Beretta ha precisato che le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. “Mi riprendo e torno”, ha scritto l’influencer nelle sue stories.

