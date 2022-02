Non è chiaro cosa sia successo esattamente tra Valerio Scanu e Maria De Filippi, quel che è certo è che i due in passato avrebbero avuto dei dissapori. Per la prima volta il cantante ha rotto il silenzio in merito alla vicenda confessando a Nuovo: “Io e Maria avevamo un rapporto più umano che professionale. Quando mi sono “beccato” con lei, se al mio fianco ci fosse stato qualcuno che mi avesse calmato sarebbe stato meglio. In quel periodo forse ero un po’ fuori di testa”. Dopo l’ammissione di Scanu i due faranno pace?

Valerio Scanu

Valerio Scanu: la lite con Maria De Filippi

Non corre buon sangue tra Valerio Scanu e la conduttrice Maria De Filippi ma, stando a quanto confessato a Nuovo dallo stesso cantante, la sua visione sulla vicenda nel corso degli anni sarebbe cambiata e lui sarebbe cresciuto. Ciononostante tra i due non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento, nonostante a Nuovo il cantante abbia parlato della conduttrice con toni concilianti. “Ci siamo lasciati che avevo 25 anni, ora ne ho quasi 32. Diciamo che ci unisce la laurea in Giurisprudenza: spesso ho immaginato Maria studiare per i miei stessi esami”, ha dichiarato il cantante, che sta per laurearsi. Maria De Filippi svelerà cosa sia accaduto tra loro?

