Se qualcuno di voi dovesse avere a che fare con la gelosia (quella sana, normale, s’intende) allora c’è una buona possibilità che voi potreste entrare in buona sintonia con Giulia de Lellis. Perché? Recentemente l’influencer ora conduttrice del programma di Real Time Love Island, ne ha combinata una delle sue, chi ci è finito di mezzo? Il suo fidanzato Carlo Beretta!

Carlo ha approfittato di un’uscita in barca con amici. Giulia sapeva che il suo ragazzo si trovava con delle persone affidabili, ma non sapeva che con loro ci sarebbe stata anche una ragazza! La de Lellis, vista la stories di uno degli amici di Beretta si mette in allerta. Tramite Instagram racconta:

Allora li inizio a chiamare tutti. Ovviamente con FaceTime, videochiamata proprio e non risponde nessuno, nessuno di tutti loro. Volevo chiamare anche Paolo, il marinaio della barca che è super carino, numero uno. Però mi sembrava proprio da pazza. Allora continuo a rompere le p***e a tutti loro e non mi rispondono.

“Il falco” (così come la soprannomina Carlo Beretta quando lei si comporta così) prosegue: “Dico ancora il mio fidanzato perché poi è andato tutto bene. Poi finalmente mi ha chiamato questo nostro amico, ridendo, perché aveva capito il motivo per il quale io lo stessi chiamando” Insomma nulla di grave, fortunatamente, ma attenzione al messaggio di Giulia rivolto alle amiche”stalker” e sorelle gelose: “e è tutto normale. È l’amore”. Per finire, l’influencer vuole chiarire un punto:

Non sono così pazza, furiosa – dice – Cioè più o meno si, però sono una che le relazioni se le vive in maniera sana e non voglio dare cattivi messaggi. Non voglio essere un cattivo esempio, mi esce quella parte di Psyco che secondo me, dentro di noi, un pizzico l’abbiamo tutti. Però è ovvio, easy. Sono molto serena, il mio fidanzato si deve godere la vita. Si deve vivere le giornate anche lontano da me.

Dall’esperienza, la prova di fiducia sembra essere ampiamente superata.