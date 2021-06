Oggi, mercoledì 16 giugno 2021, è stata ufficializzata la prima coppia che prenderà parte alla prossima edizione di Temptation Island in partenza a fine giugno su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Si tratta di Claudia e Ste, fidanzati da 4 anni e mezzo. Conosciamoli meglio attraverso le prime dichiarazioni raccolta nella clip di presentazione, in onda, qualche ora fa, sulla rete ammiraglia Mediaset:

Claudia ha 26 anni.

Ste: “Avevamo fissato la data del matrimonio per il 1° agosto 2020, dopo di che purtroppo la pandemia abbiamo dovuto rimandare”

Claudia: “Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono più andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure, realmente”

Ste: “Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che io ho nel mio sentimento e la volontà che ho di sposarla“.

Per Temptation Island si tratta della 10° edizione (nona se escludiamo Vero amore, trasmissione analoga andata in onda nel 2005). Sarà condotta da Filippo Bisciglia e, stando alle indiscrezioni dello scorso fine marzo dal settimanale Chi, dovrebbe essere l’unica edizione in onda quest’anno. Anche in questa stagione il reality si svolgerà nell’ormai iconico resort di Is Morus Relais, in Sardegna.

Claudia e Ste faranno parte delle 6 coppie protagoniste che parteciperanno a Temptation Island. come sempre ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto.