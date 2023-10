La sorella della premier Giorgia Meloni ha rotto il silenzio dopo il clamoroso addio a Andrea Giambruno.

Secondo i rumor in circolazione la premier Giorgia Meloni sarebbe furiosa per come sono andate a finire le cose tra lei e Andrea Giambruno e per lo scandalo dei fuorionda che ha visto protagonista il giornalista (padre di sua figlia Ginevra) mentre aveva conversazioni spinte con le sue colleghe.

Stando a quanto riporta Il Messaggero la sorella della premier, Arianna Meloni, intercettata da un giornalista avrebbe dichiarato seccata: “Secondo lei, come sta?”. In Egitto la stessa Meloni – interrogata in merito alla vicenda – avrebbe cambiato discorso affermando di non volerne più parlare.

Giorgia Meloni come sta dopo l’addio a Giambruno

Attraverso un messaggio condiviso via social Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno, protagonista di uno scandalo dovuto ai suoi fuorionda diffusi da Striscia la Notizia. Durante la sua partecipazione ad un summit per la pace organizzato dal presidente Al Sisi, la premier avrebbe tagliato corto difronte alle domande dei giornalisti sulla sua vita privata ma – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – secondo i membri del suo staff sarebbe stata a dir poco furiosa a causa della vicenda.

A seguito della sua assenza alla kermesse organizzata da FdI, la premier si è limitata a dire via social: “Non so a che ora tornerò in Italia, non sono certa di riuscire a essere fisicamente con voi. Anche

io sono un essere umano e se c’è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i simpatizzanti, i rappresentanti, i militanti e i dirigenti di FdI”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se lei parlerà ulteriormente del suo addio a Giambruno.

