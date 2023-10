Andrea Giambruno starebbe vivendo un momento a dir poco difficile a seguito dello scandalo che l’ha visto protagonista.

Stando a una ricostruzione fatta dal Corriere della Sera, Andrea Giambruno non se la starebbe passando affatto bene dopo l’addio improvviso di Giorgia Meloni, e sarebbe preoccupato principalmente per due motivi: da un lato vi sarebbe la fine improvvisa della sua relazione con la premier e quindi la necessità di trovare quanto prima una nuova sistemazione distante da lei e dalla figlia Ginevra.

Dall’altro vi sarebbe l’influsso che quanto accaduto possa avere dal punto di vista professionale visto che – stando a quanto riporta il Corriere – le ipotesi sul suo futuro vanno dal ritorno in video, al reintegro nel dietro le quinte fino al licenziamento.

Andrea Giambruno: come sta dopo lo scandalo

Andrea Giambruno è stato protagonista di alcuni fuorionda shock diffusi da Striscia la Notizia e che risalirebbero allo scorso giugno. Dopo che la questione è diventata di dominio pubblico, Giorgia Meloni ha annunciato il suo addio al padre di sua figlia Ginevra, con cui sembra che vivesse in casa “da separata” già da diverso tempo.

Giambruno non si sarebbe aspettato un addio tanto repentino a quella che è stata la sua compagna per 10 anni e a sua figlia Ginevra. Inoltre a preoccuparlo vi sarebbero anche le questioni relative al suo lavoro in tv. “Sta sotto un treno” si legge sul Corriere della Sera.

Al momento non è dato sapere quale sarà l’esito della vicenda e il conduttore e giornalista non si è ancora espresso pubblicamente in merito alla vicenda.

