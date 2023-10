Attraverso i social Elenoire Casalegno ha denunciato una grave episodio che le sarebbe accaduto nelle ultime ore e in pieno giorno a Milano.

Elenoire Casalegno ha svelato attraverso i social un grave episodio che l’ha vista protagonista nelle scorse ore a Milano, quando un uomo l’avrebbe seguita e aggredita.

“Alle 11, con la luce e in pieno centro, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato, non so che altro termine potrei utilizzare. È intervenuto un altro uomo che ha iniziato a urlargli contro, io mi sono infilata in un negozio e mi sono fatta venire a prendere. Io capisco che le necessità di una città siano molteplici, ma la priorità è la sicurezza dei cittadini. Questa città è diventata invivibile. C’è paura di passeggiare in centro in pieno giorno e non è possibile andare avanti così”, ha dichiarato la conduttrice nelle sue stories su Instagram.

Elenoire Casalegno aggredita a Milano

Come altre vip prima di lei anche Elenoire Casalegno ha raccontato via social di esser stata vittima di un episodio di violenza mentre si trovava in giro per Milano in pieno giorno. In tanti sui social sono in attesa di saperne di più, e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la conduttrice tornerà a parlarne via social.

Nei giorni scorsi una denuncia simile era stata fatta anche da Paola Di Benedetto, che attraverso i social aveva dichiarato come anche per lei fosse difficile o angosciante andare in giro di notte per le vie di Milano.

