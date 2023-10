Dopo aver vissuto una travagliata crisi sentimentale, Maurizio Battista e Alessandra Moretti sono diventati marito e moglie.

Sabato 21 ottobre al castello di Tor Crescenza si è svolto il matrimonio di Maurizio Battista e Alessandra Moretti, che si sono giurati amore eterno dopo aver attraversato un periodo non facile della loro unione. I due sono legati da oltre 10 anni e insieme hanno avuto una figlia, Anna. Ad agosto avevano annunciato le nozze con un lungo messaggio via social.

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono sposati

Con una romantica cerimonia al castello di Tor Crescenza (nella zona di Grottarossa a Roma), il comico Maurizio Battista e Alessandra Moretti sono diventati marito e moglie. Alla cerimonia hanno preso parte gli amici più intimi, i parenti e alcuni ospiti vip della coppia, e le foto del grande giorno hanno presto fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi.

Appena due anni fa Maurizio Battista e sua moglie avevano vissuto un periodo di crisi durante il quale avevano deciso di separarsi. Negli ultimi mesi i due hanno annunciato a sorpresa il loro ritorno di fiamma e, in merito alle loro nozze, Alessandra Moretti aveva scritto in un post via social:

“Ad ottobre 2023 io e Maurizio ci sposeremo dopo dieci anni di vita insieme, dieci anni di forti emozioni, cambiamenti, cadute dolorose ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra.”

