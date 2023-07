Potrebbe esserci un vero e proprio colpo di teatro di Pier Silvio Berlusconi in tema opinionisti del GF Vip. Il nome a sorpresa.

Via Sonia Bruganelli, anche Orietta Berti in forte dubbio. E allora chi ci sarà a sostenere Alfonso Signorini alla conduzione del prossimo GF Vip che dovrebbe vedere anche la partecipazioni di alcuni non famosi? Nel ruolo di opinionista sta salendo in cattedra in queste ore un nome davvero bomba che sarebbe voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi. Di chi si tratta? Di Cesara Buonamici, storico volto del Tg5.

GF Vip, Cesara Buonamici opinionista?

A riportare l’incredibile indiscrezione che avrebbe davvero del clamoroso è Dagospia che parla proprio del sogno di Pier Silvio di rendere il GF “più elevato”. E quale modo migliore se non quello di “sfruttare” la competenza e la fama della nota giornalista?

“Chi prenderà il posto delle uscenti Bruganelli e Berti? I nomi di Ricciarelli e Barale sono ancora sul tavolo, dove sarebbe apparso un nome a sorpresa: quello di Cesara Buonamici”, si legge su Dagospia. “Sì, proprio la conduttrice di punta del Tg5. Per provare a spiazzare e ad alzare il livello, trattandosi di un nome di spicco dell’informazione del Biscione, sono in corso riflessioni sugli effetti della sua partecipazione. Una suggestione, di cui vi diamo conto, ma che difficilmente potrebbe concretizzarsi”.

Staremo a vedere se effettivamente ci saranno le condizioni per rendere tale rumors, qualcosa di più rispetto ad un semplice sogno.

Ove venisse confermata tale scelta, sarebbe sicuramente una novità unica nel suo genere, sia per quanto riguarda il reality show in sé, che, ricordiamolo, dovrebbe essere un mix tra personaggi famosi e altri sconosciuti, e ovviamente anche per la stessa giornalista, di solito in tv in ben altre vesti.

Di seguito, invece, un recente post relativo alla vincitrice dell’ultima edizione del reality:

