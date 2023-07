Qualche critica, ma dai toni decisamente pacati, per Alberto Matano dopo aver mostrato a tutti il suo cambio look.

Senza dubbio tra i conduttori tv più amati e apprezzati dal pubblico, Alberto Matano, questa volta, non ha convinto troppo i suoi seguaci social. Il motivo? Un cambio look azzardato rispetto al solito che lo ha visto apparire in alcuni scatti su Instagram con i baffi rispetto alla barbetta classica che di solito lo accompagna. Ecco perché, anche per lui, non sono mancate alcune critiche…

Alberto Matano, il cambio look non convince

Si sta godendo le meritate vacanze dopo una stagione super impegnativa su Rai 1 con La Vita in Diretta. E allora ecco che Matano ha deciso di fare una pazzia, tagliarsi la barba e rimanere solo con i baffi.

Una scelta azzardata e che non sembra avergli portato grandi consensi. La conferma è arrivata dai vari commenti che sono arrivati alle sue foto. “Il rasoio elettrico si è rotto, sono rimasti i baffi e questa foto”, ha scritto nella didascalia del suo post social il presentatore Rai.

Una battuta che non ha, però, impedito a tantissimi di giudicare anche se va detto in modo pacato e senza offese. “No Alberto, sei orribile”, “Sei bellissimo sempre ma così non ti ci vedo proprio”, “Ti prego no, meglio senza tutto. Taglia tutto”, “Sei più figo senza”, “Orribile e basta, mi dispiace. Ti stimo comunque”.

Sono state queste alcune delle reazioni dei tanti seguaci del conduttore. Staremo a vedere se Matano deciderà di tagliare tutto e dare ascolto ai fan oppure no.

Di seguito anche il post Instagram del conduttore:

