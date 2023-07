La crisi tra Belen e Stefano De Martino si arricchisce di un nuovo capitolo. Messaggio di Cecilia Rodriguez forse per i due “ex”…

Lui è volato a Disneyland, lei ha lasciato la casa di Milano perché perseguitata dai paparazzi. Ora anche un commento da chi è loro vicino. Stiamo parlando di Belen e Stefano De Martino e di un recente messaggio pubblicato sui social dalla sorella dell’argentina, Cecilia Rodriguez. Per molti, la donna si riferisce proprio a quanto stanno vivendo i due, forse, ormai ex.

Cecilia Rodriguez, messaggio emblematico: è per Belen e Stefano?

In queste ore la bella Cecilia si trova in Grecia col suo Ignazio Moser, precisamente a Mykonos. Eppure, oltre a godersi il sole e il mare del posto, pare essere tanto riflessiva. Forse anche un po’ troppo.

Tra i vari contenuti condivisi, infatti, ne spicca uno che sa tanto di breve lettera-messaggio che, tradotta, dice: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono”.

Non è dato sapere, ovviamente, se tali parole abbiano un significato ad hoc per sua sorella Belen e Stefano ma moltissimi utenti hanno commentato facendo riferimento proprio alla situazione tra i due volti tv. In realtà, sebbene Cechu sembri difendere Belen, in molti sembrano schierarsi in favore dell’uomo facendo riferimento alla relazione che la donna ha avuto con Antonino Spinalbese che ha portato anche alla piccola Luna Marì.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina dove si possono leggere tantissimi commenti di fan della donna che hanno associato le sue parole proprio alla situazione della sorella e del noto conduttore e ballerino:

