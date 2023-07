Giornata di compleanni in casa Ferragnez. Chiara Ferragni ha condiviso sui social un momento speciale per la sua “prima figlia”.

In casa Ferragnez è sempre l’occasione giusta per festeggiare ed essere felici. A maggior ragione oggi con la “prima figlia” della bella Chiara Ferragni che compie gli anni. Di chi stiamo parlando? Né di Leone, ovviamente, e neppure di Vittoria, bensì della cagnolina Matilda che festeggia in queste ore 13 anni. Su Instagram hanno generato tanta tenerezza una foto e un filmato in cui la famigliola si è riunita per far spegnere le candeline proprio all’amica a quattro zampe. Unico piccolo giallo: c’era un assente…

Chiara Ferragni e il compleanno di Matilda senza Fedez

Come detto, in queste ore, direttamente dalla loro casa milanese, Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria hanno festeggiato il compleanno della cagnolina Matilda che la stessa influencer ha rinominato, come sempre fatto, “la sua prima figlia”.

Nel contenuto Instagram condiviso, prima una foto e poi anche un video molto tenero e dolce dove i tre cantano la classica canzoncina per la loro amichetta a quattro zampe e poi la aiutano a soffiare la candelina per la torta. Tutto molto bello, se non fosse che in tanti hanno notato il grande assente, Fedez.

Ebbene sì, perché al netto della dolcezza del post, manca proprio il rapper, anche lui estremamente legato a Matilda.

Probabile, però, in questo caso, che ci sia una ragione precisa. Infatti, osservando le stories successive, papà Federico è volato poco dopo con i figli in Sardegna per un weekend, forse, senza la mamma. Possibile quindi che Fedez stesse sistemando le ultime cose per la partenza. Vedremo se tra qualche ora si capirà meglio il tutto.

Di seguito anche il tenero post Instagram dell’imprenditrice in compagnia dei “tre figli” e i tanti commenti d’affetto ricevuti:

