Tommaso Eletti è stato il primo eliminato del GF Vip 6. Dentro la Casa e anche fuori, durante la puntata andata in onda lunedì 27 settembre, il 21enne romano, ex partecipante di Temptation Island, ha avuto due confronti infuocati con la ex fidanzata Valentina Nulla Augusti, due discussioni che non hanno lasciato dubbi sul fatto che la loro storia sia definitivamente giunta al termine.

Archiviata l’esperienza del GF Vip con soddisfazione, nonostante la scarsa durata (“Mi aspettavo l’eliminazione dato che so quanta gente fuori ce l’ha con e mi odia”), Tommaso Eletti, intervistato a Casa Chi, ha dichiarato di sperare di avere altre occasioni televisive per farsi conoscere.

GF Vip 6, Tommaso Eletti: le dichiarazioni a Casa Chi

Tornando ai confronti con Valentina, Tommaso ha dichiarato che, secondo lui, la sua ex ha preparato il primo confronto, avvenuto nella Casa, nei minimi dettagli:

Urtis dieci giorni fa stava a Milano, a cena con Valentina, c’era anche Corona. So che lei si è fatta dare dei consigli su quello che dire perché Valentina è una donna che si deve sempre preparare le cose. Una che si scrive il fogliettino… Nella puntata di ieri, non se l’è potuto preparare perché sono entrato a sorpresa. So benissimo come si comporta.

Visti i precedenti, anche un’amicizia con la sua ex è pressoché impossibile. Il modo con il quale Valentina ha scelto di parlargli, all’interno del reality, oltre che deluderlo, l’ha anche spiazzato. Secondo Tommaso, l’obiettivo di Valentina Nulla Augusti è di diventare presto una concorrente di questa sesta edizione del GF Vip:

Non siamo né amici, né niente. Da parte sua, mi aspettavo un po’ più di comprensione. Mi sono comportato bene e ho parlato solo bene di lei, non mi aspettavo il suo ingresso col piede di guerra. Pensavo mi dicesse cose belle. Ma lei vuole entrare nella Casa e vuole fare gossip. Abbiamo avuto 4 mesi per chiarirci appena vado al GF vieni là? Sarei contento se entrasse, tutti quanti la odiano e crea un po’ di dinamiche. Alfonso questo vuole. Quindi, se Valentina vuole questo, accontentiamola. Se entra, la nominano subito.

Nel corso dell’intervista, Tommaso Eletti ha anche dichiarato di aver superato quella gelosia possessiva che ha fatto molto discutere, durante il periodo della sua partecipazione a Temptation Island (“Qualsiasi donna con cui starò, la lascerò libera”).

A sorpresa, Tommaso ha anche dichiarato di essersi preso una piccola cotta per Soleil Sorge, all’interno della Casa: