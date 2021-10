Sarebbe stata questione di giorni, ma alla fine è accaduto. Nella casa del Grande Fratello VIP è ufficialmente nata una nuova coppia ed è formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Facciamo un passo indietro: nella puntata di lunedì Miriana ha parlato con Alfonso Signorini su come si sta evolvendo la situazione. La showgirl era rimasta sulle sue, senza lasciarsi andare troppo reputando Nicola un semplice “amico”. Chiaramente c’è chi non ha creduto alle sue parole, abbracci e tenerezze l’hanno puntualmente smentita. In casa i vipponi che hanno stretto legame con Miriana hanno notato sin da subito che tra i due il feeling era bello acceso.

Nicola non ne ha fatto segreto, lui è particolarmente preso dalla Trevisan. Lei pare ricambiare e nelle ultime ore si è scritta una pagina in più a questa storia neonata. Pisu ha chiesto al Grande Fratello di poter organizzare una serata romantica in compagnia di Miriana, la produzione ha accettato e, data l’occasione, ha riaperto i battenti (non a caso) alla “galeotta” love boat.

Non appena saputo del regalo da parte di Nicola, Miriana ha esultato e si è preparata per una serata che non sarà come tutte le altre. Innanzitutto il ragazzo ha voluto omaggiare Miriana con due rose, una rossa e una bianca: “Rosso passione e bianco purezza“. Confidenze, complicità, un momento intimo che inevitabilmente ha portato al tanto desiderato bacio fra i due.

Il bacio tra Miriana e Nicola, seppur timidamente, segna un ulteriore passo in avanti nella relazione fra i due.

Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso.

Giusto qualche giorno fa, durante il prime time, Signorini aveva consigliato a Miriana di “lasciarsi andare”, pare proprio che sia stato un’indicazione più che azzeccata!