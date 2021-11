Punto e a capo per Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo? Nello scorso appuntamento del Grande Fratello VIP la principessina e lo sportivo sono tornati nuovamente in primo piano. Dopo un periodo di stallo, Lulù è tornata ad avvicinarsi a Manuel per tentare di salvare il salvabile nei rapporti che si erano ormai raffreddati guadagnandosi un bacio forse tanto sperato. Alfonso Signorini ha sottolineato come, il legame, si stia nuovamente ricomponendo con un approccio decisamente diverso da parte di Lucrezia Selassiè, meno invasiva e più rispettosa nei confronti di Manuel.

Le cose però sono cambiate via via col tempo. Nella lettera della madre di Manuel, scritta di suo pugno e svelata nella puntata di lunedì, la donna ha rimproverato Lulù: “Chi ti ama deve lasciarti libero di decidere sempre”. Non solo, Rossella, la madre di Manuel, ha bacchettato la ragazza per una parolaccia rivolta a suo figlio. Questo perché la stessa espressione che utilizzarono gli attentatori verso Manuel e che, quindi, rievoca quella drammatica notte a Ostia. Lulù non era a conoscenza del particolare e si è scusata con Rossella. L’episodio ha angosciato Lulù che ora rincorre nuovamente un equilibrio che, forse, è stato nuovamente perso.

La ragazza di lamenta per la lontananza di Manuel: “Ho visto che sei un po’ freddo” dice. Lui le risponde: “Facciamo un gioco, io le cose adesso te le dico una volta sola e basta. Stamani non è giornata, quindi vorrei esser lasciato in pace“. Lulù in confessionale: “Ero spaventata che lui volesse allontanarsi da me, da fuori sembro una pazza che sembra che ti sto a presso e te non mi vuoi“. La ‘princess’ vuole viversi la frequentazione con Manuel fuori dalla casa, ma i dubbi la assalgono e non tutto sembra andare a gonfie vele.

Ne risente anche Manuel che in giardino rimette – per l’ennesima volta – le cose in chiaro: “Non venire a dirmi mille volte ‘ma allora cambiano le cose tra di noi?’ perché tu non c’entri niente con il mio malumore. Ho solo bisogno di dovermi staccare da determinate cose per un attimo“.

Lulù: “Io voglio starti vicino”

Manuel: “No, Qui sbagli. Quando io sto male per una cosa non voglio niente vicino“.

Insomma, gli stessi problemi che si sono presentati prima della pausa si stanno ripercuotendo anche in questa ripresa dei rapporti. Cosa succederà?