La puntata del Grande Fratello VIP 6 di venerdì 5 novembre 2021 ha avuto soprattutto un protagonista sin dall’inizio della puntata ed è stato Alex Belli. Son state diverse le questioni che lo hanno coinvolto in questa settimana: lo scontro con Gianmaria e ancor di più con Aldo Montano, ma anche il legame che lo ha avvicinato pericolosamente a Soleil Sorge. Perché pericolosamente? Delia Duran, moglie dell’attore, aveva già avvertito Alex dopo aver notato un feeling troppo stretto tra i due.

Stavolta, Delia ha potuto dire la sua e non tramite la tastiera di un telefono, ma in faccia. Prima la modella ha potuto incontrare Soleil, nel confronto/scontro Delia ha usato parole dure contro l’influencer e non è stata da meno nemmeno con suo marito. Con Alex freezzato, la donna ha potuto sfogare tutta la sua rabbia così:

Nonostante tutto quello che sta succedendo dentro questa casa e fuori, mi manchi tanto. Non ho mai messo in dubbio il nostro amore e tu lo sai benissimo, ma ricordati che ogni parola ha un peso. Ogni gesto ha una conseguenza e tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto. A me, alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24 ore. Ricordati che mi hai promesso di stare con me per tutta la vita, di creare una famiglia. Allora cosa stai facendo? Cosa sta succedendo? Dimmelo! Non ho dubbi di un’amicizia tra uomo e donna.

Delia prosegue mentre Alex ascolta:

Lo conosco il comportamento che hai con i tuoi amici, ma alcuni atteggiamenti possono essere fraintesi e farmi del male, lo sai. Ricordati che è da due mesi che non ci vediamo, ricordati che stando vicino ad una donna (che stimo, perché Soleil la stimo) mi dà fastidio, spero che tu mi chiedi scusa e chiedi scusa alla tua famiglia perché non ci si comporta così. Tuo padre mi ha detto di non bere, sei astemio Alex! Sei un’altra persona quando bevi, diventi aggressivo e stai giocando veramente male.

Alex cerca di rassicurare Delia: “È solo amicizia. Fidati. Io non posso essere diverso da questo perché vorrebbe dire che tutto quello che predichiamo insieme, non è. Se vuoi esco con te stasera, la nostra storia e la nostra vita insieme sono molto più importanti. Posso limitarmi, ma non sarei me stesso! Ti amo alla follia”

Delia: “Torna ad essere l’Alex di prima! Dimostra chi sei” Alex: “Ma io sono questo! Non ascoltare quello che ti dicono fuori”

Alfonso Signorini chiede a Delia: “Come torni a casa stasera?” lei gli risponde: “Ho bisogno di tempo, sono stata troppo male“.

Il video del faccia a faccia a questo link.