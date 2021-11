Nell’appuntamento del venerdì sera con Grande Fratello VIP, Alex Belli è stato protagonista non solo per la forte litigata con Aldo Montano, ma anche per il punto della situazione sul legame con Soleil Sorge. Cosa sta accadendo veramente tra l’attore e l’influencer? C’è solo dell’amicizia o qualcosa in più? Da settimane il dubbio sta trovando qualche risposta: abbracci, baci e carezze non sembrano essere quelle di un’amicizia.

Soleil e Alex, chiamati in superled hanno confermato quali sono le reali dinamiche del loro rapporto: “La casa è un posto al di là della nostra comfort zone, dai nostri affetti. Tra me e lui c’è un feeling e un’amicizia veramente speciale. Quindi è anche ovvio che anche fisicamente e personalmente, sotto tanti punti di vista, c’è questa voglia di stare insieme”

Alex Belli: “Non ritratto nulla. Ci siamo promessi di continuare la nostra amicizia in totale libertà e nel totale rispetto. Alla fine dei conti non stiamo facendo nulla di male. Anche il fatto di dormire insieme ci ha avvicinati tanto…”

Una volta rimandata in salotto, Soleil però non s’immagina che fuori dalla casa per lei c’è Delia Duran ad aspettarla. L’influencer esce dalla porta rossa e tra le due inizia il confronto. Delia parte immediatamente all’attacco:

Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Parli di amicizia e credo che tra l’uomo e la donna l’amicizia possa esistere. Ma nel tuo comportamento, di amicizia c’è un abisso. Per me l’amicizia vera significa tanto. Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferito, ricordati che io sono fuori. Lui è un uomo sposato e dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui, perché io ascolto, vedo e sento quello che fate 24 ore su 24. Secondo me ti devi vergognare.

Soleil risponde: “Ti chiedo scusa se ti ho ferito. Io e Alex da quando siamo qui dentro abbiamo legato soprattutto per situazioni vissute. Ti comprendo, da donna, ma non c’è stata nessuna intenzione di ferirti. Lui mi ha sempre parlato del vostro amore, sempre“.

Delia controbatte: “È la donna che deve fermare l’uomo, finché la donna lo consente, l’uomo va avanti. Sei una gatta morta. Parli di solidarietà per le donne, ma se tu non porti rispetto come si fa?“. e alla domanda di Alfonso Signorini “Credi alle scuse di Soleil?” lei risponde “No” ribadendo “credo sia una gatta morta“.

Il video del confronto fuori dalla casa del Grande Fratello VIP a questo link.