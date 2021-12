Il rapporto tra Soleil e Alex ha preso una piega che Delia Duran non si aspettava. Le ultime ore nella casa sono state un alternarsi di incomprensioni e riavvicinamenti che non fa altro che confermare ciò che da giorni i vip in casa e gli appassionati sui social pensano: Alex e Soleil sono sempre più uniti. Carezze e abbracci hanno riportato il sereno dopo un battibecco in cui l’influencer accusava Belli di non essere onesto come credeva:

Come durante la Turandot doveva essere un bel bacio scenico – dice Soleil durante una conversazione con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro – Lui invece è venuto mi ha preso ed ha messo la lingua. Poi in puntata dice ‘non c’era la lingua era un bacio cinematografico’. Ha mancato di rispetto e di onestà intellettuale.

Un fatto poi venuto al nodo: “Fai i tuoi monologhi ed è sempre così. Io sono protagonista? Sì e tu invece hai la mania tesoro. Che brutto fake che sei. Tu raggiri tutto, ribalti le frittate. Questo lo puoi fare con altri, ma non con me”

Una volta calmate le acque, Alex ha poi scelto di parlare a quattr’occhi con Soleil. Le parole sono inequivocabili:

Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo? Se io e te ci amiamo non è un problema , gli altri sono un problema. Mi hanno chiesto cosa penso di te. Io ho detto che non lo so, so solo che mi piace anche quando fa la str**za e l’accetto così com’è, anche se mi fa arrabbiare di brutto. Mi piace in ogni modo anche nei momenti di scontro…

E con Biagio d’Anelli, l’attore ha proseguito confessando:

Siamo arrivati insieme a una conclusione. Nel mondo c’è tanto odio, tanta cattiveria. Noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo, ci vogliamo bene. Bisogna vergognarsi quando ci odiamo, quando l’essere umano genera sentimenti brutti. Ma quando ci sono sentimenti belli, noi del nostro amore non dobbiamo aver paura.

Delia cosa ne penserà?

Foto | Per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy