Lungo segmento della 24° puntata di GF VIP 6 in prime time per Alex Belli e Soleil Sorge. Gli ultimi risvolti del loro rapporto ha richiesto un chiarimento ulteriore, un punto della situazione e molte risposte da dare.

Si parte dall’ormai famoso bacio nella messa in scena della Turandot, una settimana fa: “Il bacio nella messa in scena della Turandot era assolutamente vero” confessa Soleil.

Se non ci fossero le telecamere non penso che sia molto diverso rispetto a quello che succede qua, ma le telecamere frenano un po’. Nella scorsa puntata Alex è andato in protezione e dunque mi sono fatta delle domande mettendo in dubbio anche la sua limpidezza.

Alex Belli: “Il sentimento che provo per Soleil è qualcosa che non riesci a spiegare“. L’attore poi spiega il significato di ciò che ha detto in settimana, tra cui la minaccia di abbandonare la casa:

Proteggere me, proteggere la storia fuori e l’amicizia con Soleil vuol dire essere arrivati al capolinea. Poche volte mi sono sentito così, senza controllare una situazione del genere. Quello con Soleil è stato un viaggio incredibile. Nel momento in cui ho sentito questa cosa nel cuore è strano perché mai ho pensato di vivere una cosa così.

Signorini; “Hai voluto tenere il controllo della situazione, ma poi noi vi vediamo e tu a quel punto sei un leone in gabbia. Ora come ne vieni fuori?”

Belli: “Siamo dentro una macchina che accelera tutto. Mi piacerebbe tenere Soleil in questo modo, con il divertimento e l’affetto che proviamo. Qua è tutto molto reale, ma quando io uscirò, resetterò. Delia sa benissimo quanto ci amiamo, ma chi ha definito che uno non possa amare un’altra persona con la stessa intensità con la quale amo la mia donna?“.

Soleil viene chiamata ad approfondire in studio:

Quando mi ha detto che mi ama mi ha spiazzato, ma l’istinto credo sia donna. Avevo percepito e cercavo di proteggere sia lui che la nostra vita di fuori. Ho sempre visto la realtà delle cose, nonostante tutto nascesse da un’amicizia. Nel momento in cui mi ha detto queste cose ero confusa. Io amo Alex, come uomo ed essere umano.

Signorini: “Era passato un aereo per te fuori dalla casa da parte di un’altra persona“. Soleil risponde: