Rosy Chin si è resa protagonista di un commento imbarazzante al Grande Fratello. Ecco cos’è successo e cosa ha affermato.

Rosy Chin è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello e nelle ultime ore si è resa protagonista di una confessione imbarazzante che la regia (suo malgrado) non ha fatto in tempo a tagliare. La concorrente stava raccontando alcuni retroscena della sua vita privata, ossia che è stata legata a due uomini italiani (padri dei suoi tre figli), e ha dichiarato:

“Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire, ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…”.

Rosy Chin: il commento imbarazzante al GF

Rosy Chin, concorrente del GF già apparsa nella serie Prime Video The Ferragnez, si è resa protagonista di una confessione imbarazzante su cui la regia non ha fatto in tempo a staccare. La concorrente ha svelato anche che sarebbe stata legata a due uomini italiani: il primo è il suo ex marito, padre dei suoi primi due figli e il secondo è il suo attuale marito, padre del suo terzo figlio.

La chef ha ammesso che la sua vita privata avrebbe creato non poche tensioni con la sua famiglia d’origine: “Per me è stato un dramma perché la mia famiglia non accettava il mio primo marito perché era italiano. Quando ci siamo divorziati è stato per me un doppio fallimento perché ai miei non piaceva e mi è scocciato dar loro ragione. Per di più in una famiglia cinese il divorzio è visto malissimo, si sta insieme tutta la vita!”, ha ammesso, e ancora:

“Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei”. Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia svelerà ulteriori dettagli sulla sua vita privata? Nel frattempo la sua confessione sui “cactus” è diventata virale tra i fan dei social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG