Il 18 settembre Gessica Notaro convolerà a nozze con Filippo Bologni, il fidanzato con cui ha ritrovato la serenità dopo il dramma.

Gessica Notaro è più felice che mai accanto a Filippo Bologni, il fidanzato fantino che le ha insegnato a provare di nuovo fiducia e serenità dopo il dramma da lei vissuto a causa del suo ex, Edson Tavares (l’uomo che la sfregiò con l’acido).

Il prossimo 18 settembre la modella e il compagno convoleranno a nozze e al settimanale Chi lei ha assicurato: “Saranno nozze da favola, alla Venaria Reale, con 500 ospiti”, e ancora: ” Dalla sofferenza ho imparato a sognare in grande”.

Gessica Notaro: le nozze con Filippo Bologni

Dopo un grande amore e una romantica proposta di nozze, Gessica Notaro è finalmente pronta a sposare il suo Filippo Bologni, uno dei più grandi talenti italiani e mondiali del salto a ostacoli. L’ex Miss ha più volte gridato a mezzo social il suo amore per il fantino e finalmente, il 18 settembre, i due potranno coronare il loro sogno d’amore.

Alla cerimonia è indubbio che parteciperanno alcuni ospiti vip, ma al momento sulla questione non sono trapelate informazioni. Quanto al suo amore per Filippo Bologni, la modella ha confessato: “Mi sono innamorata delle sua intelligenza”, e ancora: “L’amore è una cosa bellissima, l’amore non fa male”.

In tanti tra i fan dei social sono in attesa di vedere Gessica Notaro con l’abito bianco e, al momento, sulla questione vige il massimo riserbo. La modella non ha svelato neanche a chi avrebbe affidato la realizzazione del suo abito da sposa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG