Mauro Corona e la conduttrice Bianca Berlinguer hanno avuto il loro primo battibecco in diretta a È sempre Cartabianca.

Nonostante l’approdo a Mediaset, le dinamiche televisive tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona non sembrano cambiare: durante l’ultima diretta di È sempre Cartabianca i due hanno avuto un piccolo battibecco perché lo scrittore non sembra accettare con facilità il minuto di pubblicità previsto da Mediaset. Quando Bianca Berlinguer gli ha intimato di sbrigarsi, Mauro Corona ha detto:

“Bianchina non mi metta più fretta perché altrimenti va male”, e lei ha replicato: “Non si può transigere perché qui siamo a Mediaset, non siamo più in Rai. Del Debbio, glielo spieghi”.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona: il battibecco in diretta

Bianca Berlinguer e Mauro Corona hanno dato vita a un nuovo battibecco a È sempre Cartabianca e a causa del cosiddetto “minuto d’oro” di pubblicità preteso dalla rete. A seguire lo scrittore e scalatore ha rivolto personalmente un appello a “Pietro Silvio Berlusconi”, altra questione che non ha mancato di attirare l’attenzione dei telespettatori (il nome del primogenito di Silvio Berlusconi è infatti Pier Silvio Berlusconi).

“Un piccolo appunto”, ha detto, e ancora: “Qui c’era un sacco di gente anziana che ci guardava su Rai3. Adesso, le persone con meno di 400 abitanti non hanno Mediaset. Bisogna fare una patta e aiutare chi non può. I campioni di scacchi facevano una patta tra di loro, ma non erano andati in miseria. Quindi, in qualche modo, tocca ripristinare le reti Mediaset anche lì.” Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

