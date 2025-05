Geppi Cucciari, artista eclettica e versatile, è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più iconici. Conduttrice, attrice, comica ha conquistato il pubblico grazie al suo talento, ma anche ad un’ironia sottile che fa sorridere. Sempre con la battuta pronta, non è mai apparsa sopra le righe, ne ha superato i confini dell’educazione e della compostezza, anche se in modo diretto ha sempre detto quello che pensa. Ha debuttato ormai qualche anno fa e ha partecipato a serie, film e talk di successo e questo ha alimentato la sua popolarità. Negli ultimi anni ha subito una trasformazione fisica evidente: ha perso ben 10 chili.

Ma come ha fatto la conduttrice di Splendida Cornice a conquistare una forma fisica perfetta? Non tutti sanno che prima di approdare sule set Cucciari ha giocatoa basket in Serie A2 con la Virtus Cagliari e in Serie C con il Gammabasket Segrate: vanta un passato di atleta professionista. Il che conferma la sua passione per lo sport. Ma la sua perdita di peso non è legata solo all’attività fisica, la conduttrice ha seguito una dieta personalizzata, realizzata per lei da un medico. Il regime alimentare di Geppi è preciso e chiaro, creato a doc per l’attrice, che lo ha preso alla lettera.

L’impegno alimentare non è stato semplice, anzi ha richiesto una certa attenzione. Tuttavia grazie anche allo sport Geppi ha raggiunto i suoi obiettivi in modo graduale e ora ha appreso delle abitudini a tavola che non cambierà più. Ma qual è la dieta della conduttrice? Di seguito alcuni dettagli del piano alimentare applicato e la suddivisione temporale delle diverse fasi. Il tutto combinato da un’apposita scheda sportiva da seguire in palestra e non solo.

Geppi Cucciari, dieta e attività fisica: il programma

La dieta di Geppi Cucciari, realizzata per lei da un medico specialista, è divisa in due fasi. Nella prima l’attrice ha eliminato carboidrati, latticini, lieviti, grassi vari, alcool e cibi professati. Un’alimentazione apparentemente molto rigida che assomiglia alla dieta Dukan, ma è sicuramente meno complessa. Ha infatti privilegiato carne e pesche e uova, cioè le proteine magre, e consumato verdura a basso indice glicemico.

Dopo 6 settimane ha rintrodotto in modo graduale alcuni latticini, pane e pasta e frutta più zuccherina. Controllata periodicamente dal medico, che le ha fatto visite e continui check-up. A quanto pare l’attrice ha riscontrato sin da subito effetti positivi sul suo corpo e dopo qualche giorno si è adattata al nuovo modo di mangiare. La dieta è stata però associata ad un’attività fisica mirata e finalizzata ad aumentare il consumo di calorie quotidiano.

Sport e allenamento: routine costante per Geppi Cucciari

Nonostante gli impegni in tv e sul set Geppi Cucciari non ha rinunciato all’attività fisica a cui tiene particolarmente. Non ha mai smesso di allenarsi a basket, ma a questo ha aggiunto un’apposito programma di allenamento in palestra. La conduttrice infatti pratica sia TRX ossia allenamenti in sospensione per tonificare tutto il corpo che CrossFit che consiste nel seguire circuiti ad alta intensità per migliorare forza e la resistenza.

Tutte le attività sono finalizzate a consumare calorie, ma anche a tonificare i muscoli e a rimanere attive. Per Geppi è ormai una routine quotidiana irrinunciabile che svolge con estrema dedizione e impegno. Diverse le immagini che ha condiviso sui social dove appare mentre si allena e si dedica alla sua forma fisica. E i risultati sono sorprendenti: la conduttrice mostra un fisico al top. I fans non mancano di complimentarsi quotidianamente con lei per la sua trasformazione.