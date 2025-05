Maria De Filippi si è guadagnata meritatamente il titolo di regina della televisione italiana: è tra i personaggi iconici dello spettacolo e vanta una carriera straordinaria. Grazie all’incontro con Maurizio Costanzo ha debuttato alla conduzione di un talk che trattava temi giovanili e da quel momento il pubblico le ha sempre manifestato sostegno e affetto. Ha rivoluzionato alcune dinamiche televisive portando in video talk, talent e reality, diversi e originali. Da Uomini e Donne a C’è Posta per te, ma anche Amici e Temptation Island, la conduttrice ha reso i sentimenti protagonisti dei suoi format, programmi che hanno conquistato dati share impressionanti portando diversi guadagni a Mediaset.

Nonostante il successo e l’affermazione Maria De Filippi ha sempre mantenuto un basso profilo. Non è presente sui social e non ama condividere dettagli del suo privato. E’ una persona composta e mai sopra le righe e ha sempre cercato di mettere al centro dell’attenzione i protagonisti dei suoi programmi. In diverse interviste ha rivelato tutta la sua gratitudine a Maurizio Costanzo, suo compagno e marito per più di 25 anni. E’ grazie anche al giornalista che la conduttrice ha superato le sue timidezze e ha fatto scelte professionali di successo.

Da sempre dedita al suo lavoro, da quando è scomparso il marito è ancora più concentrata sui i vari impegni. Tuttavia non manca di ritagliarsi dei momenti per lei e il figlio adottivo Gabriele. Raramente Maria è stata protagonista del gossip, conduce una vita tranquilla, solo occasionalmente è stata paparazzata al mare e a passeggio con i suoi cani. Eppure in rete la ricerca “Maria De Filippi fidanzato” è tra le più popolari. La conduttrice ha un nuovo amore? A distanza di poco più di due anni dalla morte del marito ha realmente un fidanzato?

Maria De Filippi ha un nuovo amore? Le ricerche online

Le ricerche online sulla vita privata di Maria De Filippi sono insistenti. E’ evidente che in molti sperano che la conduttrice trovi un nuovo compagno al più presto e non mancano di fantasticare sul possibile flirt. Tuttavia le informazioni presenti su Google e gli altri motori di ricerca rivelano che Queen Mary è single, molto concentrata sul suo lavoro e affatto interessata a trovare un nuovo amore. Del resto Maria ha vissuto con Maurizio Costanzo un grande amore e la sua perdita è stata profondamente dolorosa.

La conduttrice ha anche ringraziato, durante una puntata di C’è Posta per te, il pubblico per tutto l’affetto e il sostegno ricevuto dopo la morte del giornalista: “ “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto.”

I due uomini nella vita di Maria De Filippi: ecco chi sono

Maria De Filippi è concentrata sul suo lavoro che svolge con impegno e dedizione. Diversi i collaboratori che l’affiancano che stimano la sua determinazione nel curare ogni dettaglio dei suoi programmi. Per ora nella vita della conduttrice ci sono solo due uomini, due persone che sono parte integrante della sua vita e di cui non potrebbe fare a meno. Si tratta del figlio Gabriele e del fratello Giuseppe che lavorano nella società di produzione televisiva Fascino PGT.

Giuseppe e la sorella amano passeggiare, fare lunghe chiacchierate e spesso vanno anche in vacanza insieme. Anche Gabriele non manca di passare del tempo con Maria, è molto legato a lei. Insomma non c’è nessun nuovo amore o fidanzato, il cuore di Maria è libero e dedito soprattutto al ricordo di Costanzo.