La nuova serie TV “Interrupted – L’amore incompiuto” racconta una storia d’amore tragicamente interrotta, arricchita da un mistero avvincente e ricca di suspense e azione

Sono disponibili gratis e in esclusiva dal 15 dicembre su Mediaset Infinity tutti gli otto episodi della serie “Interrupted – L’amore incompiuto”. Questo romantic drama, appartenente alla nuova ondata di serialità turca accanto a “Bitter Sweet”, “Terra Amara” e “My Home my Destiny”, promette di catturare l’attenzione di un vasto pubblico.

“Interrupted – L’amore incompiuto” segue le vicende di Ozan ed Elif, una coppia di giornalisti il cui amore appassionato li porta vicini alle nozze. Tuttavia, il loro sogno viene bruscamente interrotto da un tragico evento, dando inizio a una serie di avvenimenti misteriosi e avvincenti.

La serie tv svela progressivamente la trama intricata e coinvolgente, che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

La trama della nuova serie TV

“Interrupted – L’amore incompiuto” si apre con un evento drammatico che coinvolge Ozan, il cui destino viene segnato da un incidente stradale proprio mentre la sua indagine su un caso misterioso si avvicina alla risoluzione. Nonostante la sua morte, Ozan ha l’opportunità di fare ritorno nel mondo dei vivi, reincarnandosi nel corpo di un altro uomo, Kadir, il cui passato è intricato.

All’interno del corpo di Kadir, Ozan si impegna a scoprire il vero mistero dietro la sua morte, cercando di portare a termine le indagini che erano rimaste in sospeso. Tuttavia, deve farlo senza rivelare la sua vera identità a Elif, la donna di cui è innamorato. Per Elif, colpita dalla tragica perdita del futuro marito, affrontare le indagini e superare la perdita di Ozan rappresenta una sfida difficile.

Chi sono i protagonisti di “Interrupted – L’amore incompiuto”

Prodotta da TIMS&B Productions e diretto da Umur Turagay, il set della serie TV è stato allestito nella suggestiva cornice di Istanbul, con protagonisti principali Burak Deniz nel ruolo di Ozan e Dilan Çiçek Deniz interpretando Elif. Nato nel 1991, Burak Deniz è un noto attore e modello turco, particolarmente apprezzato anche in Italia per il suo ruolo nella popolare serie TV “Le Fate Ignoranti” di Ferzan Özpetek, dove ha vestito i panni di Asaf. Dilan Çiçek Deniz, classe 1995, è un’attrice e modella turca, celebre per aver conquistato il titolo di Miss Universo Turchia nel 2014.

Il cast artistico include inoltre Cem Davran, Nazli Bulum, Gizem Unsal, Cihat Suvarioglu, Basak Gumulcinelioglu, Esra Rusan, Zeynep Naz Kasap, contribuendo a creare un ensemble di talento che darà vita a “Interrupted – L’amore incompiuto”.

