Passione, dramma e trasgressione sono gli ingredienti fondamentali della serie TV con il giovane modello e attore Fernando Líndez

Una relazione proibita destinata a generare conseguenze imprevedibili, dando il via ad una spirale di eventi drammatici, del tutto inattesi: questi gli ingredienti fondamentali della serie TV “ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione”, sbarcata gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity.

Il drama, composto da 8 episodi, ha come protagonisti una donna adulta e un adolescente, tra cui nasce una turbolenta passione, che si trasforma ben presto in ossessione.

La trama di “Escándalo – Storia di un’ossessione”

Al centro del racconto ci sono Inés e Hugo, le cui vite si incrociano casualmente durante un evento molto drammatico: nel primo episodio, infatti, il ragazzo salva la donna, decisa a togliersi la vita gettandosi in mare.

Per Inés il suicidio sembrava l’unica via d’uscita da una vita passata rispettando le convenzioni e gli schemi, tanto da perdere completamente la sua identità di donna. L’intervento di Hugo fa così scattare la scintilla, segnando profondamente la vita di entrambi.

Accecata dalla passione per il giovane, Inés sarà in preda a una vera e propria ossessione, tanto da lasciarsi completamente trasportare dal suo istinto e dai suoi impulsi, che la porteranno a commettere un reato per impedire intromissioni esterne alla relazione con Hugo. Saranno le scelte e le azioni della protagonista, tuttavia, a generare conseguenze inimmaginabili nell’esistenza delle persone intorno a lei.

Le tematiche affrontate nella serie

Una delle tematiche chiave della serie “ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione” è la passione tra due persone che appartengono a fasce di età molto lontane tra loro. Un tabù sociale ancora fortemente sentito e discusso. A viverlo, questa volta, sono un’adulta e un adolescente.

L’attenzione si focalizza anche sul processo di trasformazione di un sentimento in ossessione, sulle frustrazioni personali che diventano amore e sulle mancanze che possono evolvere in desideri.

La storia di Inés riassume e simboleggia i molteplici misteri che caratterizzano il comportamento umano: sono proprio le frustrazioni vissute nell’infanzia, nel matrimonio e nella vita da madre a trascinare la donna nell’abisso.

Personaggi e interpreti

Ad interpretare Inés e Hugo sono Alexandra Jiménez e Fernando Líndez, modello e promettente attore – noto per la sua partecipazione a serie come “Skam España” ed “Élite” – alla sua seconda prova importante davanti alla macchina da presa. Il cast artistico si compone poi di altri volti noti, come Antonio Gil, Víctor Duplá, Eve Ryan, Carlos Serrano, Alba Gutiérrez e Celia Freijeiro.

Autrice della serie TV “ESCÁNDALO – Storia di un’ossessione” è Aurora Guerra, produttrice esecutiva insieme a Aitor Gabilondo y Arantxa Écija.

