Intrighi, sentimento e seconde possibilità sono gli ingredienti chiave della nuova serie poliziesca “Io So Chi Sei”, disponibile on demand in esclusiva su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity le novità non mancano mai: dal 25 settembre è disponibile gratis e on demand la nuova serie “Io So Chi Sei”, un poliziesco ricco di suspense e sentimento.

Dopo il grande successo di “Madri – Una vita d’amore” e “Unità Speciale Scomparsi”, infatti, un’altra interessante produzione sbarca in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La serie si compone complessivamente di 16 episodi di 70 minuti ciascuno, otto dei quali visibili da subito, mentre per i restanti otto bisognerà attendere fino al 16 ottobre.

Gli ingredienti della serie poliziesca sono molto allettanti: intrighi, amore e seconde possibilità, il tutto vissuto e raccontato attraverso le storie appassionanti dei protagonisti.

Io So Chi Sei: la trama

Juan Elías, avvocato penalista e docente universitario, vaga lungo una strada isolata apparentemente reduce da un incidente stradale, totalmente ignaro di chi sia e di come sia giunto fino a lì.

Condotto in ospedale e informato dalla moglie Alicia Castro riguardo la sua identità, Juan scopre che sua nipote è scomparsa. Alicia è un celebre giudice e condivide con Juan due figli e un rapporto di piena sincerità.

Tornato a casa con la speranza che un ambiente familiare possa favorire i ricordi e lo aiuti a ricostruire i legami affettivi costruiti nel tempo, Juan dovrà affrontare ben altre sfide. La polizia, infatti, scopre all’interno della sua auto il cellulare della nipote ventiduenne scomparsa.

Il coinvolgimento di Juan nella sparizione della giovane nipote viene dato per certo, ma sarà proprio lui a dover escogitare un modo per dimostrare la sua innocenza, sebbene nemmeno lui possa essere sicuro della sua non colpevolezza.

Il cast artistico

Il cast artistico di “Io So Chi Sei” è molto ricco. Il protagonista Juan Elías è interpretato da Francesc Garrido, mentre sua moglie Alicia Castro ha il volto di Blanca Portillo.

Il personaggio di Eva Duràn, invece, è interpretato dall’attrice Aida Folch, nota per il ruolo della dottoressa Olivia Zabala nel medical drama “Madri – Una Vita d’Amore”. Completa il cast anche Carles Francino, che interpreta David Vila.

Qualche anticipazione sui primi episodi

“Io So Chi Sei” si apre con l’immagine di un uomo ferito e disorientato che giunge presso una stazione di servizio, in preda a un vuoto di memoria. Le vite di Juan Elías e di sua moglie Alicia si intrecciano presto con quelle di Marta Hess, il nuovo procuratore che si occupa del caso della nipote scomparsa Ana Saura, e di Eva Durán, una vecchia conoscenza di Juan.

L’epilogo della storia si scoprirà solo nell’ultimo episodio a metà ottobre.

