Carlo Conti ha scelto la co-conduttrice del Festival di Sanremo? L’indiscrezione è arrivata qualche ora e sta già facendo sognare i fan.

Il conduttore tornerà nei panni di direttore artistico e presentatore della kermesse musicale anche nel 2026 e, sebbene manchi molto tempo all’inizio della manifestazione, pare che stia già iniziando a pensare a chi saranno i protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston con lui. Di certo Sanremo 2025 ha ottenuto dei grandi risultati, tanto che i vertici Rai si sono detti molto convinti di far continuare questa avventura al volto toscano.

Nel frattempo, sembrerebbe che lui abbia già selezionato il primo nome femminile che potrebbe affiancarlo in veste di co-conduttrice.

Chi sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026

Tutto è nato da una dichiarazione pubblica che ha rilasciato l’attrice Nathalie Guetta durante la sua intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani. La protagonista di Don Matteo ha infatti rivelato – in quella occasione – di voler fare la soubrette a Sanremo prima di morire. Si è trattata chiaramente di una battuta, che sarebbe però stata presa sul serio da Carlo Conti. Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha infatti dichiarato che il direttore artistico di Sanremo avrebbe iniziato a considerare questa idea come una possibilità concreta. “Quella che è apparsa solo una battuta” – ha detto il giornalista – “è stata invece presa molto seriamente dal conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti“.

Sembrerebbe infatti che il presentatore abbia apprezzato la simpatia della Guetta, ma anche il suo talento comico e potenziale umano. “Non si è solo divertito, ma ha ritenuto un’ipotesi credibile quella di coinvolgere Nathalie“, si legge sul settimanale. Lo stesso Dandolo ha inoltre svelato che Conti sarebbe pronto anche a contattare direttamente l’attrice nelle prossime settimane per parlare della proposta. Tra l’altro, proprio lui aveva anticipato: “Questa volta a dicembre ho costruito l’idea di avere tanti amici, e l’anno prossimo farò la stessa cosa“.

C’è da dire che Caro Conti ha avuto il merito di portare ascolti altissimi al Festival di Sanremo, e di continuare l’eredità lasciata dal collega Amadeus, al timone della kermesse musicale per ben 5 edizioni consecutive. Dalla manifestazione sono uscite delle hit di successo, tra cui anche Volevo essere un duro di Lucio Corsi, che sta per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, la cui finalissima si terrà il 17 maggio a Basilea (Svizzera). L’idea di portare Nathalie Guetta sul palco dell’Ariston potrebbe quindi rivelarsi una mossa vincente.