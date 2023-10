Problemi per Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo ha dovuto fare i conti con la sua “bellezza eccessiva” per il mondo arabo.

La nuova vita in Arabia di Cristiano Ronaldo ha condizionato, senza dubbio, anche tutta la sua famiglia. Non solo i figli ma anche la compagna Georgina Rodriguez per la quale risulta difficile farsi vedere in pubblico, anche allo stadio dove spesso vorrebbe presentarsi per sostenere il portoghese. La conferma è arrivata dall’ultima partita dove, la donna è stata, di fatto, costretta a “scappare” per non ledere la sensibilità degli arabi…

Georgina Rodriguez troppo sensuale allo stadio

Come anticipato, la nuova vita araba di Cristiano Ronaldo ha portato dei cambiamenti anche in famiglia. Non solo ai figli ma pure alla sua compagna. In modo particolare, la bella Georgina è finita più volte nel mirino del mondo arabo per i suoi look, spesso troppo sensuali e provocanti per gli standard del posto.

Anche nelle ultime ore, un episodio simile l’ha vista protagonista. La donna si è presentata allo stadio di Riad con la maglia dell’Al Nassr con il numero 7, ma anche in questo caso, per colpa di un paio di jeans extra-skinny che lasciavano intravedere le sue curve, si è trovata a fare i conti con l’opinione pubblica.

La Rodriguez, infatti, è stata costretta a “scappare” dal campo dove si stava scattando le foto e, soprattutto, a farle quando lo stadio era vuoto. Non è dato sapere esattamente le tempistiche di quanto accaduto ma quello che è certo è che la donna, per evitare problemi e non urtare la sensibilità del mondo arabo, ha deciso di mettersi da parte, quasi a nascondersi dopo le foto. La gara, poi, l’ha seguita insieme al resto dei ragazzi in tribuna provando a non dare nell’occhio.

Di seguito anche il post Instagram della donna con le foto di cui vi abbiamo parlato e anche quelle successive all’uscita dall’impianto con tutta la famiglia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG