L’ex volto di Temptation Island Gabriela Chieffo ha subito diverse critiche per il suo fisico e ha replicato con un lungo messaggio.

Uno scatto di spalle e un messaggio. Così Gabriela Chieffo, ex volto di Temptation Island, ha deciso di uscire allo scoperto su Instagram e condividere alcuni pensieri ricevuti con tante critiche per il suo fisico. L’ex volto del reality, ora apparentemente tornata ad essere felice e innamorata con Giuseppe Ferrara, ha condiviso un lungo messaggio per sostenere tutte quelle persone che vengono ogni giorno prese di mira per la loro fisicità o per i loro “difetti”.

Gabriela Chieffo, le critiche al fisico e la risposta

Dopo aver partecipato a Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono tornati insieme e stanno spesso pubblicando contenuti sui social per raccontare come la loro relazione stia andando avanti.

Nelle ultime giornate, però, la donna sembra essere stata vittima di diverse critiche per via del suo aspetto fisico. Non è chiaro se gli haters abbiano fatto riferimento al dimagrimento avuto dalla donna o ai ritocchi a cui si è sottoposta, ma sembra evidente come lei in primis ci abbia sofferto.

Anche per questa ragione la donna ha voluto mandare un messaggio di sostegno e solidarietà a chi vive continuamente la sua stessa situazione: “Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito sei troppo magra, troppo grassa, ma quante smagliature hai?”, ha esordito Gabriela.

“Quanta cellulite hai? Quante volte ho letto messaggi come ‘vorrei avere il tuo fisico, sei perfetta ecc’. No ragazze non è la realtà. Dietro una foto apparentemente perfetta ci sono tanti difetti, tante insicurezze. La perfezione non esiste tutti abbiamo alti e bassi, tutti abbiamo qualcosa che ci fa stare male. Quante ragazze ho sentito dire, in costume non mi piaccio, si vedono le ossa, si vede la pancia e si vedono le smagliature. Amate il vostro corpo con tutti i vostri difetti”.

La Chieffo ha poi aggiunto spiegando di ricevere spesso delle critiche: “Non fatevi puntare il dito, non fatevi abbattere, le persone marciano sulle nostre debolezze, ci godono. Impariamo a lasciare alle parole il tempo che trovano […]”. E infine: “Criticare, giudicare e offendere non ti farà sentire meglio”.

Di seguito anche il post Instagram col messaggio dell’ex volto di Temptation Island:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG