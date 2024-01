Sono felici e vivono il loro amore apertamente. Federica Nargi e Alessandro Matri hanno svelato i loro segreti a Diletta Leotta.

Non uno, ma ben due ospiti nel podcast di Diletta Leotta, ‘Mamma Dilettante’. Nell’ultima puntata del format della conduttrice DAZN, sono stati ospiti Federica Nargi e Alessandro Matri che hanno parlato dei loro segreti in amore e anche di un tema a loro molto caro: la gelosia di coppia.

Federica Nargi e il rapporto con Alessandro Matri

Ospiti del podcast di Diletta Leotta, la Nargi e Matri hanno parlato del loro rapporto ed in particolare di come negli anni abbiano fatto i conti con la questione gelosia.

In modo specifico è stato l’ex calciatore a sottolineare come l’ex Veline fosse molto gelosa di lui: “Devo dire che è migliorata molto negli anni. Ho sempre avuto questa cosa del ‘devi stare attento a quel che fai’ e in realtà io ho sempre fatto tutto quello che volevo. Io sono geloso ma le faccio fare tutto quel che vuole, tanto credo che se uno vuole fare, fa”, ha precisato Matri ancora.

Federica, dal canto suo, ha aggiunto: “Credo sia questa la forza dell’amore. Lui non mi ha mai limitato in tutte le cose che volevo fare: uscite o vacanze con le amiche. Per me è molto importante avere la mia libertà. Sono uno spirito libero, per me la libertà è fondamentale”.

Raccontando poi alcune esperienze vissute: “Anche io ho fatto vacanze con gli amici, loro già sapevano che al terzo giorno scattava la litigata: telefonata di due ore. Ho fatto vacanze in posti sconosciuti e lei, ovunque andavo, mi sottolineava: ‘Mi hanno detto che in quel posto lì è pieno di movimento’…”.

Una situazione in cui proprio gli amici erano coinvolti in primo luogo: “In realtà anche gli amici suoi non potevano parlare con nessuna perché io pensavo: ‘Se loro parlano con qualcuno allora vuole dire che poi creano una situazione’”.

Al netto di tutto questo, l’ex Velina, sorridendo, ha poi ammesso: “Riconosco i miei sbagli ma sono cambiata completamente”. E infatti, la coppia vive felicemente la relazione insieme alle bimbe con tanto amore.

Di seguito anche un post Instagram con parte dell’intervista a ‘Mamma Dilettante’:

